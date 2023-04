Bewegen voor mensen met Parkinson

De Ronde Venen – Senior Sportief Actief heeft ook Zorg voor Beweging voor mensen met Parkinson of een vorm daarvan. Er zijn series van 12 lessen, waar de deelnemers proberen om hun mogelijkheden in het bewegen te vergroten. Claudia van Eijk en Michelle Lim-Hok-Koen, oefentherapeuten Mensendieck bij ‘Houding en Bewegen’ zorgen voor lessen met uitdaging, afwisseling, spel en plezier.

De oefeningen richten zich niet alleen op de conditie, kracht en soepelheid, maar ook het dagelijks bewegen komt aan de orde, zoals opstaan uit je bed of van de vloer. Ook wordt veel aandacht besteed aan balans, houding en de fijne motoriek.

Spreekt u dit aan, dan is er nu de mogelijk om aan het eind van dit seizoen nog een paar lessen mee te doen. U kunt vrijblijvend een keer meedoen, om de sfeer te proeven en te ervaren hoe deze lessen zijn. Bel dan wel even met Claudia of Michelle, 76 91 96 of mail naarinfo@houdingenbewegen.nl

Deze lessen vinden plaats op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in sportzaal De Brug, Van Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht. De kosten voor 12 lessen bedragen € 78,-, voor de nog komende lessen is de bijdrage evenredig aan het aantal lessen, dat je volgt. Het is een mooie gelegenheid om nu kennis te maken met de parkinsonbeweeggroep en wie weet, volgend seizoen weer mee te doen. Meer informatie is ook te vinden op www.seniorsportiefactiefdrv.nl.

