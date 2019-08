Betrouwbaar en veilig parkeren rond Schiphol

Amstelland – Vooral nieuwe parkeerbedrijven bij Schiphol blijken verantwoordelijk voor de recente problemen met schade, parkeerboetes en honderden extra kilometers op de teller waar onder andere AD, RTL Nieuws en NOS over berichtte. Een aantal van die bedrijven blijkt bovendien sterke onderlinge banden te hebben, waarmee er sprake lijkt van ondernemers die snel geld willen verdienen zonder een goede service te bieden.

“De betrouwbare parkeerbedrijven rondom Schiphol balen van de problemen die er bij andere aanbieders zijn ontstaan. Ze zijn gemiddeld meer dan 7 jaar actief en krijgen nauwelijks klachten, maar hebben last van de reputatieschade voor de branche die hierdoor ontstaat”, vertelt Dorus Hinse, initiatiefnemer van SchipholParkeren.com.

De betrouwbare parkeerbedrijven bieden reizigers een alternatief voor de dure parkeerplaatsen van Schiphol zelf. Het gaat om zowel valet parking als shuttle parkeren, waar klanten gemiddeld heel tevreden over zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beoordelingen op Kiyoh en andere onafhankelijke beoordelingsplatformen.

Hinse vertelt verder: “In een jaar tijd zijn er circa 10 nieuwe parkeerbedrijven bijgekomen. Het zijn die bedrijven die veel problemen veroorzaken. Ze bieden parkeerplaatsen aan voor bodemprijzen, bijvoorbeeld via kortingssites die niet kritisch letten op de aangeboden service. Auto’s worden geparkeerd op locaties waar dat niet is toegestaan, om ondanks de stuntprijzen toch wat te kunnen verdienen. Het zijn de nieuwe bedrijven die op deze manier te werk gaan, terwijl de bestaande parkeerbedrijven beschikken over eigen terreinen en daar netjes en betrouwbaar auto’s parkeren.”

SchipholParkeren.com adviseert reizigers te letten op drie belangrijke voortekenen voor problemen:

Misleidende domeinnaam die lijkt op Schiphol.nl. Betrouwbare parkeer-bedrijven hebben een eigen website met een eigen huisstijl. De nieuwe malafide bedrijven gebruiken websites die sterk lijken op die van Schiphol, waardoor klanten onterecht denken dat ze daar een parkeerplaats boeken.

2. Goedkope vouchers via kortingssites.

Parkeerplaatsen voor bodemprijzen via kortingssites zoals Social Deal leiden relatief vaak tot problemen. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn zullen dat doorgaans ook zijn. Het is voor de aangeboden stuntprijzen niet mogelijk om de auto op een veilige locatie te parkeren.

3. Korte historie: minder dan een jaar actief. Bedrijven die minder dan een jaar actief zijn veroorzaken relatief veel problemen met parkeren bij Schiphol. Ze proberen hun zakken te vullen, over de rug van goedgelovige reizigers die hun auto voordelig willen parkeren.



SchipholParkeren.com controleert en beoordeelt parkeerbedrijven bij Schiphol. Het platform voert twee keer per jaar een beoordeling uit, door de auto’s van klanten te volgen als zij kiezen voor valet parking en door zelf te gaan kijken op de parkeerlocaties. Met expertreviews en actuele berichtgeving houdt de website reizigers op de hoogte van betrouwbare parkeerbedrijven en van aanbieders waarmee de ervaringen van anderen helaas niet goed zijn. Meer weten? Kijk dan op www.schipholparkeren.com

Foto: Greenpark Express: Goede, veilige en betrouwbare parkeerlocatie nabij Schiphol.