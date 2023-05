Betonnen brug Demmerik per direct afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer 

Vinkeveen – Naar aanleiding van de controle van vandaag bleek dat de betonnen brug ter hoogte van Demmerik 94 te Vinkeveen inmiddels zo ver verslechterd is dat de brug met onmiddellijke ingang afgesloten is voor al het gemotoriseerde verkeer. De gemeente werkt aan een oplossing om zo snel mogelijk met een permanente of definitieve oplossing te komen.

Het vrachtverkeer werd reeds op 4 mei van de brug geweerd vanwege verzakkingen. Echter is bij de inspectie van vandaag gebleken dat de brug de afgelopen 12 dagen – ondanks de genomen maatregelen op 4 mei – zo sterk achteruit gegaan is dat onmiddellijke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer noodzakelijk is. Dit met het oog op de veiligheid en om verdere schade te voorkomen. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.

Wethouder Anja Vijselaar begrijpt dat deze onverwachte afsluiting voor inwoners, horecaondernemingen en bedrijven rondom de Demmerik ongelofelijk vervelend is. Ze benadrukt het volgende: “Voor de algemene veiligheid is de keuze gemaakt om de brug per direct af te sluiten. Ik snap dat deze onmiddellijke afsluiting – voor gemotoriseerd verkeer – velen overvalt. Wij zijn ons aan het beraden op maatregelen om zo spoedig mogelijk een tijdelijke of definitieve oplossing te realiseren, zodat de Demmerik weer volledig open kan.”

Doordat het 18 mei Hemelvaart is – en er die dag geen post wordt bezorgd – ontvangt iedereen de brief over de afsluiting op zijn vroegst op vrijdag 19 mei.



Verkeersomleiding

Het verkeer wordt als volgt omgeleid: