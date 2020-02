Besmeurde ganzen naar Akka’s Ganzenparadijs

Aalsmeer – De witte ganzen op Green Park Aalsmeer, die enkele weken geleden besmeurd raakten met frituurvet, hebben een nieuw onderkomen gevonden. Vorige week is de gehele groep naar Akka’s Ganzenparadijs in Drenthe gebracht.

Na de ontdekking dat de ganzen waren besmeurd met vet, zijn ze half januari met de dierenambulance naar vogelopvang ‘De Wulp’ in Den Haag gebracht. Daarmee haalde de groep ganzen zelfs het nieuws in een uitzending van Hart van Nederland. In de vogelopvang zijn hun veren schoongemaakt.

Niet terug naar oude leefgebied

“De ganzen konden echter niet terug naar hun oude leefgebied in Aalsmeer”, aldus Sharon Lexmond, beheerder van De Wulp. “Boerenganzen worden namelijk officieel gezien als huisdier. Dat betekent dat er een vorm van nestbeheer moet zijn om de grootte van de groep beperkt te houden. Een andere reden om naar een nieuwe plek te zoeken, is dat hun leefgebied de komende jaren steeds kleiner wordt, omdat het bedrijventerrein langzamerhand wordt volgebouwd. Gelukkig hebben we een nieuw onderkomen voor ze gevonden bij Akka’s Ganzenparadijs in Drenthe.” De beslissing is volgens Lexmond genomen na overleg met alle betrokkenen. “Wij bedanken omwonenden, dierenambulances, mensen van de gemeente Aalsmeer en medewerkers van Green Park Aalsmeer voor het meedenken om zo tot de beste beslissing te komen!”

Donatie

Vorige week is de hele groep aangekomen in het ganzenparadijs. Volgens beheerder Edwin Knol gingen de ganzen al gauw het terrein verkennen. Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. heeft vogelopvang ‘De Wulp’ bedankt voor de goede zorgen en een donatie gegeven ter ondersteuning van de stichting. Kijk voor foto’s van het nieuwe thuis van de ganzen op: www.ganzenparadijs.nl.