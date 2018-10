Benefietconcert voor Nepal groot succes

Aalsmeer – Heel gezellig en goed bezocht is de benefiet-concertavond voor Nepal afgelopen zaterdag 29 september in De Oude Veiling. Voor een volle bovenzaal trakteerden de bands United by Music, The Little Hobo’s en The Whatts op swingende livemuziek. Het publiek kon de optredens waarderen. Er werd applaus gegeven en volop gedanst.

De organisatie Nepal Benefiet Aalsmeer kijkt tevreden terug op de succesvolle avond. Aan het einde van de avond kon bekend gemaakt worden dat met de donatie van Wilde Ganzen er drie watertanks in Nepal gebouwd kunnen gaan worden.

En dat is weer een stapje verder bij het doel om alle inwoners van het bergdorpje Tobang te voorzien van schoon eigen drinkwater. De presentatie was in handen van oud-wethouder Jop Kluis, die zichtbaar genoot van dit Aalsmeerse feestje in de Huiskamer van Aalsmeer.

Donderdag in de krant een uitgebreider verslag met foto’s.