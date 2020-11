Ben Klein bouwt bakfiets uit 1952 in miniatuur

Aalsmeer – Ben Klein is weer aan het knutselen geweest. Dit keer heeft de zoon van vroeger de enige groenteman in het dorp de bakfiets van zijn vader uit 1952 in miniatuur gebouwd. Vader klein bracht hiermee vroeger groenten, fruit en aardappels bij de inwoners aan huis. Om aan alle vraag te voldoen werden ook regelmatig de elf (!) kinderen ingezet om te gaan bezorgen. Ook Ben en hij kan zich de ritjes nog goed herinneren. “Vooral met de volle lading was het zwaar fietsen tegen alle bruggen op.”

De miniatuur bakfiets is ongeveer zestig centimeter en tot in detail nagemaakt, inclusief de 35 kistjes die op de groentekar stonden. “De kistjes zijn in verschillende maten”, legt Ben uit. Een klus waar hij vast een behoorlijke tijd mee bezig is geweest, maar zo verklapt de in de Zijdstraat geboren inwoner: “De bakfiets was vrij snel klaar. In deze coronatijd zit ik wat vaker in de schuur te hobbyen. In de ochtend begon ik, om tien uur koffiepauze en daarna weer aan de slag. Ik heb de bakfiets in ongeveer drie weken gebouwd.”

In totaal heeft Ben nu negen miniatuur wagens en karren uit vroegere tijden nagemaakt, allen zijn zo’n zestig centimeter groot. En de volgende miniatuur is alweer in de maak. “Een handkar, maar dan heb ik alle karren en wagens van m’n vader wel in model gebouwd.” Al met al een mooie reeks om tentoon te stellen, maar dat hoeft van Ben niet zo nodig. “Het zou leuk zijn, maar ik vind het een leuke hobby en geniet van deze nostalgie.”