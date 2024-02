Beleef de lente bij KunstRondeVenen￼

Regio – In de galerie van KunstRondeVenen is een nieuwe expositie ingericht, met een heel bijzonder thema, het ei. Niets past beter bij het aankomende voorjaar. Edith Veenhof en Tiety Entjes-Weij tonen hun kunstzinnige eieren. Beide kunstenaars staan aan de top van Nederland in hun kunstgenre, beschilderde en bewerkte eivormen. Beiden hebben met hun kunst in binnen- en buitenland prijzen gewonnen. De expositie is te zien in de galerie in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. U bent welkom om deze unieke kunstvorm te bekijken op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, van 12 tot 16 uur. De expositie zal te zien zijn van 7 tot en met 30 maart.

Er zit zelfs muziek in

Edith Veenhof heeft haar kennis en vaardigheid opgedaan door tal van workshops te volgen in Nederland, Engeland en Amerika. Daar heeft ze diverse technieken aangeleerd. Ze laat eieren in diverse vormen zien; zelfs eieren waar muziek uit komt. Edith vindt haar inspiratie in de natuur, sprookjes, magazines en de bekende eieren van Fabergé. Elk ei is uniek. Ze gebruikt eieren van zebravinken tot struisvogels en alles wat daar tussenin zit. Door haar kennis van dit onderwerp heeft ze tal van lezingen gegeven over de geschiedenis van het ei van verleden tot heden. Vraag haar ernaar, als u de expositie bezoekt.

Gastexposant met tv-bekendheid

Tiety Entjes-Weij treedt op als gastexposant. Zij is in 1975 begonnen met het beschilderen van eieren. Aanvankelijk met eenvoudige bloemetjes, gevolgd door portretten, wat ze nog altijd met veel plezier doet. Toen ze deze vaardigheden onder de knie had, is zij schilderles gaan nemen, om ook het schilderen met olieverf op doek te leren beheersen. Zij is veelzijdig in de keuze van onderwerpen, die variëren van molens, dieren, ‘oude meesters’, tot portretten van het koningshuis. Tiety vertelt: ‘In Engeland heb ik de eerste prijs gewonnen met een portret van Koningin Elizabeth en ook voor dat van keizerin Sisi.’ Zij schildert ook iconen met pigment en eigeel. Tiety is al vaak op t.v. te zien geweest om te praten over haar schilderwerk, zoals in Koffietijd en bij Carlo en Irene. Op haar website, www.art-on-eggs.nl, laat zij ook haar collectie en filmpjes zien.