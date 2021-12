Belastingkorting in 2022 voor inwoners Aalsmeer

Aalsmeer – In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op donderdag 13 januari wordt uitvoering gegeven aan de in november ingediende motie ‘Eenmalige belastingkorting voor huishoudens 2022’. Voorgesteld is om huishoudens een eenmalige belastingkorting van 96 euro te geven.

Het lijkt weinig, maar deze ‘gift’ kost de gemeente circa 1,3 miljoen euro exclusief nog eens 10.000 euro aan uitvoeringskosten. De compensatie van 96 euro wordt gekoppeld aan de afvalstoffenheffing waardoor alle betalende bewoners van woningen in Aalsmeer en Kudelstaart de korting rechtstreeks verrekend krijgen op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022.

De ingediende motie is unaniem door de fracties aangenomen. De verwachting is daarom dat dit voorstel volstaat met een volmondig ‘akkoord’. Definitief kan uitvoering aan de motie gegeven worden na besluitvorming in de raadsvergadering van 27 januari. De commissievergadering op 13 januari begint om 20.00 uur en is te volgen via livestream (www.aalsmeer.nl).