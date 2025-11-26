Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochieshuis draait donderdag 27 november om 20.00 uur de bekroonde film ‘The Seed of the Sacred Fig’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Deze indrukwekkende film uit Iran (2024), geregisseerd door Mohammad Rasoulof, vertelt het verhaal van Iman, een onderzoeksrechter bij de Revolutionaire Rechtbank in Teheran. Terwijl buiten de politieke protesten in alle hevigheid losbarsten, krijgt Iman promotie. Dit brengt niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar ook angst en paranoia met zich mee. Wanneer op een dag zijn dienstwapen op mysterieuze wijze verdwijnt, slaat de sfeer in zijn gezin volledig om. Iman verdenkt zijn vrouw en twee dochters en begint zijn gezin te controleren. De eens zo veilige thuishaven verandert langzaam in een beklemmende omgeving vol wantrouwen. De film toont op een zeer directe manier hoe de druk van een onderdrukkend regime doorwerkt tot in de kern van een familie en hoe angst relaties kapot kan maken.

Op de foto: Bekroond Iraans familiedrama in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.