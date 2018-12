Beker voor kart-talent Max Sadurski

Kudelstaart – Hij is de jongste van allemaal, maar dat was voor karter Max Sadurski geen belemmering om top te presteren in het Nederlands kampioenschap in de Rotax Max Micromax-klasse. Zaterdag 8 december werd de talentvolle rijder uit Kudelstaart in Hotel Asteria in Venray gehuldigd vanwege zijn derde plaats bij de rookies in de eindstand van het NK.

Max kon hem maar amper tillen, de grote beker die hij uit handen van NK-organisator Chrono uitgereikt had gekregen. Hij glunderde bij het zien van die fraaie bokaal, was er maar wat trots op. Want hij had niet verwacht in zijn debuutseizoen als wedstrijdrijder in het NK voor tweetaktkarts meteen bij de beste drie nieuwkomers te eindigen. “Maar ik ben er heel blij mee. Gaaf dat je zo’n mooie beker krijgt”, zei hij zaterdagavond. “Ik vond de huldiging ook leuk. Omdat het een soort feestje is.”

Zijn mooiste race van het jaar reed hij evenwel niet in het NK, maar in het BNL-kampioenschap, tijdens de ronde die werd gehouden in het Franse Ostricourt. “Daar vloog ik in de eerste race nog van de baan doordat ik een tikje van iemand had gehad. Daardoor moest ik tijdens de tweede race van de laatste plaats beginnen, maar na de start lag ik in de eerste bocht al vierde. Ik zat aan de binnenkant en kon zo veel rijders inhalen.”

Het was een bewijs dat hij dit seizoen veel geleerd heeft. “Ik heb geleerd snel te rijden en hoe ik moet remmen en waar. Dat heeft Sophie Lansink me allemaal geleerd. Ik ben er heel blij mee. Soms heb ik alleen nog geen goede start. Die moet ik nog wat meer oefenen.” Dus ook volgend jaar staat Sophie aan zijn zijde om het meeste uit zijn talent te halen. Want dat Max getalenteerd is staat vast. Zijn eindresultaat in het NK zegt wat dat betreft al veel.

Komend seizoen gaat hij ook uitkomen in de Micromax-klasse. Dan ligt de lag uiteraard een stuk hoger. Wat heet: “Ik wil kampioen worden! Daarom ga ik in de winter heel veel trainen”, klonk het vastberaden. “Ik heb al een nieuwe kart getest op het circuit van Genk. Dat ging goed. Ik vond het een heel fijne kart om mee te rijden. Fijner nog dan met mijn oude kart van afgelopen seizoen.”

Op zijn school, de Antoniusschool in Kudelstaart, weten zijn klasgenoten uit Groep 4B inmiddels ook aan welke sport hij doet. Max: “Ze vinden het mooi. Ik neem mijn beker ook mee naar school. Kunnen ze die mooi zien.”

Als de voortekenen niet bedriegen, kan hij ook komend seizoen bekers mee naar school nemen. Hij gaat in 2019 het NK en het BNL-kampioenschap rijden. Max keek er reikhalzend naar uit. “Ik zou nu al wel weer willen racen. En ik zou nog meer wedstrijden willen rijden. Dan kan ik mijn start nog meer oefenen.” Aan fanatisme dus geen gebrek. Dat belooft wat voor volgend seizoen!

Een mooie beker voor Max Sadurski. Foto: Bas Kaligis