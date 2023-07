Beheerder Dorpshuis De Quakel heeft vertrouwen in de toekomst￼

De Kwakel – Ruim acht jaar is Edward Verburg beheerder van Dorpshuis De Quakel. Door omstandigheden was hij een tijdje uit de roulatie en officieel is hij nog niet aan het werk, maar hij voelt zich enorm betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Renovatie van het gebouw ziet hij als noodzakelijk. “Het pand is nog hetzelfde als dertig jaar geleden. Zowel aan de buiten- als de binnenkant zijn vernieuwingen nodig. Geen goed pand betekent geen nieuwe klant. Wij willen onderdak bieden aan clubs. Als ik geen clubs kan ontvangen, dan houd ik ermee op. Zonder clubs zijn wij geen Dorpshuis.”

Elk jaar als de verenigingen hun zomerstop hadden, werd er iets aangepakt en opgeknapt. Zo kwam er een nieuwe vloer in de grote zaal, een koelcel en werden er nieuwe stoelen aangeschaft. Rick FM kwam erin en kinderopvang Solidoe ging eruit. Totdat corona kwam en er geen investeringen meer gedaan konden worden.



Nu is het vertrouwen weer hersteld en heeft Edward genoeg wensen voor vernieuwingen. “Gesprekken met de gemeente, eigenaar van het gebouw, waren in 2019 al gaande, maar het kwam niet van de grond. Er werd genoeg beloofd, maar niet waar gemaakt. Tijdens de ontwikkelingen rond de dorpskern ontmoette ik iemand van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en toen is het balletje gaan rollen.” Edward is blij met de nieuwe projectleider van de gemeente Uithoorn. “Zij leefde zich in en begreep wat wij deden. Door haar is alles soepeler verlopen. Zij wil het project tot een goed einde brengen.”

Gas, licht en lucht

Met bijdragen van SLS, de gemeente en de provincie kan er begonnen worden aan het toekomstbestendig maken van het dorpshuis. Er werd in eerste instantie gekeken naar gas, licht en lucht. “Er is nu een verwarming voor het hele pand. Als er een yogaclub in een ruimte zit, moet ik het hele pand verwarmen, dus daar valt nog veel winst te behalen. We krijgen airconditioning, daarvoor waren we als stichting al aan het sparen. In de grote zaal hangen nog TL-buizen, dat gaat ledverlichting worden. De toiletten worden keurig sanitair met automatische spoelknoppen. Er komt een nieuwe traplift. De schilderclub zat boven, maar zij vonden de traplift doodeng en hebben een andere locatie gezocht. Door beneden een deur extra te maken, kan ik de grote zaal in twee kleinere ruimtes verdelen en ontstaan er meer opties. In de huiskamer kunnen tot dertig mensen en in de grote zaal vanaf zestig personen. Ik mis een tussenruimte, dat zou met die extra deur mooi opgelost zijn.”



Ook de voorgevel wordt verbouwd. “Het front gaat een geheel vormen met de supermarkt. Het moet een meer open karakter krijgen met openslaande deuren. En het gebouw zal toegankelijker worden. Ik zou graag een knop willen zodat de deuren automatisch opengaan voor mensen in een rolstoel.” Als er nog geld over is, hoopt Edward het bargedeelte te kunnen aanpakken. “Met van die ouderwetse bruine tegels op de vloer en de bar aan de straatkant, zodat het meer de uitstraling van een kroeg krijgt. Maar dat kan ook later nog.”



Wanneer de verbouwingen gaan plaatsvinden is nog niet bekend, maar volgens Edward zal het Dorpshuis gewoon openblijven voor de clubs. “Na deze verbouwing zit ik twee jaar lang volgeboekt, dat weet ik zeker,” zegt Edward vol vertrouwen in de toekomst van Dorpshuis De Quakel.