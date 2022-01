Begrip gemeente voor openingsactie winkeliers

Aalsmeer – De winkeliersvereniging in Aalsmeer-centrum heeft bij de gemeente gemeld dat zij een signaal willen afgeven dat het water aan hun lippen staat. Aankomende weekend willen zij hun winkel openstellen voor koffiedrinken.

De gemeente is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van wetten en regels. Tegelijkertijd kan zij haar ogen niet sluiten voor de realiteit dat voor veel ondernemers de grenzen zijn bereikt en zelfs zijn overschreden. Deze lockdown heeft de Aalsmeerse middenstand genadeloos hard getroffen. De ondernemers kunnen dan ook op begrip van het gemeentebestuur rekenen in hun eensgezindheid om de noodklok te luiden.

De gemeente gaat ervan uit dat de Aalsmeerse winkeliers zich verantwoordelijk tonen richting hunzelf, hun medewerkers en de winkelbezoekers daar waar het veiligheid en gezondheid betreft. Ondanks de ‘Corona moeheid’ roepen we iedereen nadrukkelijk op zich goed te houden aan de geldende basismaatregelen: Houd anderhalve meter afstand, was je handen, blijf bij klachten thuis en draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Gemeentelijke handhaving en lokale politie leggen vooral prioriteit bij nood- en hulpdiensten en (dreigende) verstoring(en) van de openbare orde en veiligheid.