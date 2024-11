Inspreken tijdens de Raadscommissies

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer houdt op dinsdag 19 november en donderdag 21 november 2024 beeldvormende commissievergaderingen. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Inwoners van Aalsmeer kunnen hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. In beeldvormende vergaderingen verzamelen raadsleden informatie over verschillende onderwerpen. Dit helpt hen om goed voorbereid een besluit te nemen.

Nieuw zwembad

Op de agenda van de Commissie Ruimte op dinsdag 19 november staat het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het zwembad in Aalsmeer. Zwembad De Waterlelie is sterk verouderd en renovatie is niet meer mogelijk. Nieuwbouw is daarom de enige optie. Het nieuwe zwembad moet medio 2028 klaar zijn.

Bestuursrapportage en APV

Tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 21 november worden verschillende onderwerpen besproken. De tweede bestuursrapportage van 2024 komt aan bod, waarin wordt gekeken naar de financiële situatie van de gemeente en de mogelijke aanpassingen van de begroting voor dit jaar. Ook wordt er gesproken over het controleprotocol voor de accountant en interne audits en over mogelijke wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die jaarlijks wordt beoordeeld.

Meepraten en meekijken

Inwoners kunnen zich aanmelden om in te spreken. Dit kan tot dinsdag 19 november, 12.00 uur voor de vergadering van de Commissie Ruimte en tot donderdag 21 november, 12.00 uur voor de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Aanmelden kan via griffie@aalsmeer.nl. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen in de raadzaal worden bijgewoond (ook door niet-insprekers). Tevens zijn de vergaderingen live te volgen of later terug te kijken via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl