Mijdrecht – Voor de elfde keer vond zondagmiddag 1 februari het huiskamerconcert ‘Muziek in Beeld’ plaats bij IntoTuition, Reiger 6, Mijdrecht. Een initiatief van beeldend kunstenares en dichteres Marjolein Berger-Vos. Deze intieme concerten bieden een diepgaande en inspirerende beleving van beelden, gedichten en muziek.

Mees kwam voor de tweede keer naar Mijdrecht voor een optreden met haar gitaar en zang met prachtige liedjes over het leven, ontroerend, speels en licht met de klanken van blues, soul en een vleugje jazz. Marjoleins inspirerende verhalen over haar beelden en hun gedicht werden afgewisseld met de liedjes van Mees. De verbindende verhalen van muziek naar beeld en beeld naar muziek ontstonden al improviserend. Ook de energie van het publiek werd daarin meegenomen.

Op de foto: Beeldende gedichten en mooie liedjes in huiselijke sfeer. Foto: Wilco de Vries.