Beeball voor jongste jeugd bij HSV Thamen

De Kwakel – Vanaf aanstaande 19 juni start honk- en softbalvereniging Thamen op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur met een speciale training voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die willen kennismaken met beeball.

Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen tot en met 9 jaar en is de voorloper van honkbal en softbal. Door te spelen in kleine teams en eenvoudige spelregels te hanteren worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij beeball staan teamgeest, sportiviteit en spelplezier voorop. Door het spelen van beeball raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

Beeball kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel door kinderen vanaf 4 jaar en met kleine teams wordt gespeeld. De kleine afmeting van het veld bevordert speelintensiteit. Geen statische houding, maar dus volop activiteit. De trainingen vinden plaats op het complex aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Stuur voor meer informatie of om uw zoon/dochter op te geven voor deze training een e-mail naar Tc.Thamen@gmail.com

Voor kinderen vanaf 7 jaar en ouder heeft de honk- en softbalvereniging ook vele mogelijkheden. Neem hiervoor ook contact op via bovengenoemd e-mailadres.