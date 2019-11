Bazaar: Topdag met hoogste opbrengst ooit!

Aalsmeer – De bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer afgelopen zaterdag 16 november is zeer succesvol verlopen met een prachtig financieel resultaat. Ongelooflijk wat een werk verzet is met alle vrijwilligers, die deze dag dragen, maar het is zeker alle moeite waard. Het heeft de hoogste opbrengst ooit opgeleverd: bijna 27.000 euro netto. Vijftig procent van de opbrengst mag verdeeld worden over zes goede doelen: naar ‘Paz y justicia’ (Honduras), Stichting Mikondo (Congo), het Vocational Training Center (VTC) in Shirati (Tanzania), Spot Tanzania, Doopsgezind Wereldwerk en naar het Kinderadoptieprogramma van WereldWerk. Voor de goede doelen Paz y justicia, de Stichting Mikondo, het VTC en Spot Tanzania wordt bij de O.S.A. verdubbeling van de opbrengst aangevraagd. De overige 50% van de bazaaropbrengst is voor het werk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf.

Gezellige dag

Naast geld voor goede doelen, is het vooral ook een dag voor gezelligheid. De dag wordt ervaren als een feestje voor vrolijke, positieve mensen. Een staflid vond het vooral weer een onvergetelijke dag, die omgevlogen is. Het was de hele dag gezellig druk. Het is duidelijk dat de bazaar alleen maar slagen kan met de hulp van tientallen vrijwilligers. Veel van de vrijwilligers zijn al de hele week voorafgaand aan de bazaar actief tot en met de bazaardag zelf.

Enthousiast

Het is werkelijk hartverwarmend dat er ieder jaar zoveel enthousiaste mensen bij betrokken zijn. En dan heeft de bazaar dit jaar ook nog eens de hoogste opbrengst ooit gescoord. Een niet onbelangrijk deel van de bazaar bestaat uit vele verlotingen en een aantal leuke verrassende prijsvragen. Alle prijswinnaars hebben ondertussen persoonlijk bericht ontvangen. In 2020 is de bazaar op zaterdag 14 november.