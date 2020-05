Basket Stars gaat buiten trainen met jeugd

Aalsmeer – Sporten voor de jeugd is weer toegestaan. Dit moet wel buiten gebeuren, maar dat zal de activiteiten niet minder leuk maken. Daarom gaat ook Basket Stars buiten trainingen organiseren vanaf zaterdag 9 mei voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging, iedereen is welkom om mee te doen!

Bij de Basket Stars trainingen zijn op speelse wijze de deelnemers een uur lang sportief bezig en maken zij kennis met de basketbalsport.

Hiervoor is een grote ruimte buiten beschikbaar, namelijk het parkeerterrein van sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Ook is de trainingstijd iets anders dan voorheen, de buiten trainingen zijn van 10.00 tot 11.00 uur. Tevens zijn in deze tijd de trainingen gratis, zodat echt iedereen mee kan trainen.

Om deel te nemen aan de trainingen wordt aan geïnteresseerden gevraagd vooraf even aan te melden, zodat rekening gehouden kan worden met het aantal deelnemers op een training. Aanmelden kan via de website door het aanmeldformulier in te vullen.

Meld je aan en kijk voor meer info op: https://basketstars.wixsite.com/aalsmeer of volg de basketbalgroep op de facebookpagina.