Bart Kabout nieuwe wethouder CDA

Aalsmeer – CDA-raadslid Bart Kabout is door de CDA-fractie unaniem voorgedragen als wethouder van de gemeente Aalsmeer. Hij is daarmee de beoogd opvolger van Robbert-Jan van Duijn, die is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de 36-jarige Kabout naar alle waarschijnlijkheid op 23 januari tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Bart Kabout woont in Kudelstaart en is sinds maart 2018 lid van de gemeenteraad. Direct na de verkiezingen heeft hij, samen met Robbert-Jan van Duijn, namens het CDA de onderhandelingen gevoerd die hebben geleid tot het raadsakkoord en het huidige college. Kabout is onlangs door de raad benoemd tot voorzitter van een nieuwe commissie die de ontvlechting van de samenwerking met Amstelveen gaat begeleiden. In de gemeenteraad houdt hij zich onder andere bezig met ruimtelijke ontwikkeling en financiën en is hij lid van de audit commissie.

Verbinder

Het CDA heeft bewust gekozen voor een kandidaat uit de eigen fractie. Kabout is zowel in zijn persoonlijke als politieke leven vertrouwd met de gemeente Aalsmeer. Daarnaast beschikt hij over relevante werkervaring. Hij was vijf jaar advocaat, vijf jaar werkzaam bij een grote bank en vier jaar in zijn huidige, juridische functie bij de Nederlandsche Bank. Wat het CDA betreft een goede basis om de belangen van de inwoners van Aalsmeer te dienen. Fractievoorzitter Dirk van Willegen over de kandidaatstelling van Kabout: “De hele CDA-fractie is blij dat Bart zich kandidaat stelt. Hij beschikt door zijn arbeidsverleden over waardevolle kennis en ervaring, is sociaal sterk en heeft bewezen een echte verbinder te zijn.”

Bloemen voor de nieuwe wethouder Bart Kabout (links) van CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen.

Voorrecht

Kabout is trots dat hij, als de gemeenteraad zijn voordracht steunt, als wethouder van Aalsmeer aan de slag kan. “Aalsmeer is een prachtige gemeente. Ik voel mij hier thuis, als inwoner en in de politiek. De voordracht van de CDA-fractie heb ik zonder twijfel aanvaard, want om als wethouder in deze gemeente te mogen werken, beschouw ik als een voorrecht.” Bart Kabout weet vanuit zijn ervaring met het raadsbrede akkoord hoe het college wil werken. “Open, transparant en benaderbaar. Dat is een bestuursstijl waar ik me goed in zal kunnen vinden”, zegt Kabout.

Verjonging

Marlon van Diemen volgt Bart Kabout op in de gemeenteraad. De 32-jarige Aalsmeerse heeft al de nodige ervaring, aangezien ze al eerder gemeenteraadslid was van maart 2014 tot maart 2018. Marlon legde haar raadslidmaatschap neer om zich te concentreren op andere activiteiten, onder andere bij de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE). Ze sloot daarbij een terugkeer in de raad niet uit en bleef ook politiek actief als bestuurslid binnen het CDA. Nu is Marlon klaar voor een terugkeer in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Dirk van Willegen kan niet wachten om met de nieuwe fractie aan de slag te gaan. “Met Bart en Marlon zet het CDA de eerder ingezette verjonging door. Een goede balans in de fractie en een frisse en enthousiaste wethouder. Wij zijn klaar voor de toekomst!”

De installatie van Bart Kabout als wethouder en Marlon van Diemen als raadslid zal naar verwachting plaatsvinden in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 23 januari.