‘Back to the Future’ bij de Hema

Mijdrecht – In het kader van de feestelijke opening van de geheel vernieuwde Hema in Mijdrecht stond zaterdag 1 november een wel heel bijzondere auto voor de ingang: de DeLorean DMC-12, beter bekend als de tijdmachine uit de filmklassieker ‘Back to the Future’ uit 1989. Een toepasselijke verwijzing, want ook de Hema ging even terug in de tijd en kwam tot de conclusie dat deze traditionele winkel met zijn bekende favorieten, zoals de tompouce en de rookworst hoort bij het straatbeeld in Mijdrecht. Zij keken vervolgens met een frisse blik vooruit naar de toekomst.

Het resultaat is een compleet vernieuwde winkel met een moderne indeling, helemaal klaar voor de komende jaren. Voor de jongste bezoekers was het afgelopen zaterdag vooral spannend om even achter het stuur van deze bijzondere filmauto te kruipen, terwijl menig vijftigplusser met een glimlach even terug in de tijd stapten in deze bijzondere tijdmachine.

Op de foto: ‘Back to the future’ in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.