Bacchus in andere sferen door vleugje metal en heavy rock

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Verfrissend is het genre metal- en heavyrock wel te noemen als je op de drempel van de kerstdagen staat en het vaak kerstmuziek is dat de klok slaat. Cultureel Café Bacchus presenteerde zaterdagavond 23 december twee bands die het ‘stevige werk’ niet schuwen en het opgekomen publiek vond dat ook helemaal niet erg. Sterker nog: het was juist daarvoor gekomen naar (het uitverkochte) Bacchus.

Eerst trad het trio Minus Position aan. De drie mannen gingen geheel op in hun eigen muziek en stonden supergeconcentreerd hun ding te doen. Het intieme Bacchus leent zich dan heel goed om – eveneens geconcentreerd – de muzikale kunsten te volgen die de bandleden ten beste geven. “Wat een gitaarwerk”, werd gefluisterd. Te waarderen ook is dat dit drietal eigen werk brengt. De toegift echter was een fenomenaal uitgevoerde cover van de ballad ‘Careless Whisper’ (George Michael).

Na de pauze was het podium voor Spassamok. Het vijftal met een opvallende leadzanger, de nogal woest uitziende Vincent Kostons. Met zijn baard en ruig voorkomen eiste hij echter nooit de hoofdrol op; alle bandleden leverden elk hun muzikale bijdrage zodat elk nummer een geoliede prestatie was. De allen in smetteloos witte hemden gestoken muzikanten en de basgitarist met kerstmuts getooid deed misschien denken aan een toegift in kerstsfeer, maar niets was minder waar: ‘Killing in the name of’ van Rage against the Machine. Wel kregen de vijf hiermee Bacchus helemaal mee in de sfeer: meezingen en headbangen!