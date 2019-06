Avondvierdaagse ging door, lopers voor buien thuis

Aalsmeer – Even leek het er op dat ook dit jaar de Avondvierdaagse een dag ingekort moest worden vanwege het slechte weer. Vorig jaar is dinsdag niet gelopen, vanwege harde regen en onweer. Afgelopen dinsdag 4 juni werden de organisaties van de Avondvierdaagse in Aalsmeer en Kudelstaart weer geconfronteerd met heftige voorspellingen. Codes geel en oranje vanaf zes uur in de avond te beginnen in Limburg en Zeeland.

Geen 10 kilometer

In Aalsmeer en Kudelstaart is contact opgenomen met de KNMI en Buienrader en deze gaven groen licht om wel te gaan lopen. Direct om zes uur en alleen 5 kilometer. Dit advies is ter harte genomen en zowel in Aalsmeer als in Kudelstaart is alleen deze korte afstand gelopen. De 10 kilometer werd geschrapt. Iedereen was gelukkig ruim voor de buien binnen. Overigens werd aan de lopers zelf de keus gelaten of ze wel of niet gingen deelnemen. Voor de begeerde medaille maakte dit niet uit.

Via facebook

Even over negenen in de avond barstte het los boven de gemeente. Veel regen en onweer, gelukkig niet de ook voorspelde harde wind. Voor woensdag en donderdag zijn de voorspellingen vooralsnog goed. De beide avondvierdaagse-organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart communiceren via facebook. Een aanrader om hun berichten voor aanvang even te lezen.

Donderdag 6 juni is de laatste loopdag en wacht alle sportievelingen na de wandeling een onthaal met muziek en misschien ook wel bloemen van familieleden.