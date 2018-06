Avond4daagse was een avond3daagse

Uithoorn – Van 28 t/m 31 mei vond de avond4daagse van Uithoorn en de Kwakel weer plaats. Dit jaar hebben ze helaas maar 3 van de 4 avonden kunnen lopen. Vanwege de slechte weersvoorspellingen van de dinsdagavond was de organisatie genoodzaakt de avond af te gelasten.

Gelukkig kon er de andere avonden wel gewoon gelopen worden, waarbij de 1300 deelnemende wandelaars konden kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer. Nieuw dit jaar was dat ze de woensdagavond vanaf het sportterrein KDO startten en dat er zo een mooie route door de Kwakel gelopen kon worden. Er zijn dit jaar wederom geen ongelukken gebeurd dankzij een grote groep vrijwillige verkeersregelaars en EHBO’ers van EHBO Uithoorn. Bij deze ook gelijk dank aan alle sponsoren. Op de maandagavond deelde Albert Heijn Zijdelwaard in samenwerking met JOGG en Videt bidons met drinkwater uit. Op woensdagavond stond Rabobank Regio Schiphol op de route met appeltjes en op donderdagavond werden de wandelaars beloond met een ijsje door Family Uithoorn in samenwerking met Solido. Al deze sponsoren zorgen voor net dat beetje extra tijdens de avond4daagse.

De laatste avond werd het evenement natuurlijk weer feestelijk afgesloten. De fanfare Mivileo uit Leimuiden liep het laatste stukje met de wandelaars mee waar allemaal ouders, opa’s, oma’s, juffen en meesters klaarstonden met bloemen, lekkernijen en soms zelfs cadeautjes. Ook was burgemeester Pieter Heiliegers bij het defilé aanwezig. Veel kinderen maakten daar gebruik van door met hem op de foto te gaan. Al met al een gezellige afsluiting van een geslaagde 57e editie van de Avond4daagse van Uithoorn.