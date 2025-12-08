Abcoude – In Abcoude zijn in de nacht van verleden week donderdag op vrijdag zeker twintig autospiegels en spiegelglazen gestolen. De dieven sloegen op meerdere plekken toe en lijken doelgericht te werk te zijn gegaan.

Voor de gedupeerden betekent dit een forse kostenpost: vaak enkele honderden euro’s per voertuig. De politie roept inwoners op om aangifte te doen en vraagt om camerabeelden of tips die kunnen helpen bij het onderzoek. Wie iets verdachts heeft gezien, kan bellen met 0800-6070; beeldmateriaal kan worden gedeeld via 0900-8844.

Volgens de politie worden spiegels vaak gestolen voor doorverkoop of onderdelenhandel. Autobezitters krijgen het advies om hun auto zoveel mogelijk op een goed verlichte plek te parkeren en buurtcamera’s te controleren. Getuigen worden dringend verzocht zich te melden, zodat deze reeks diefstallen snel kan worden opgelost.

Autospiegeldieven slaan toe in Abcoude. Foto: archief.