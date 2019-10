Auto’s weggezakt op Aalsmeerderweg

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 3 oktober zijn in de avond drie auto’s weggezakt in de strook grond tussen het fietspad en het wegdek van de Aalsmeerderweg. De renovatie van deze weg is voltooid, maar wat nog rest is het aanbrengen van de beplanting.

De voormalige bossages zijn reeds weggehaald. De grond wacht op nieuw groen. Door de hevige regen vorige week is deze grond behoorlijk zacht geworden. Zo zacht zelfs dat het gewicht van de auto teveel werd. De auto’s hebben geprobeerd te draaien en deden dit niet op het verharde gedeelte, maar precies op de drassige grond.

De auto’s konden ‘vrij’ getrokken worden en er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Wellicht is het wel raadzaam voor de gemeente om bordjes ‘zachte berm’ te plaatsen. De planning is namelijk dat de beplanting er vanaf het plantseizoen (na 1 november) ingezet gaat worden en dat duurt nog wel even…