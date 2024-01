Uithoorn – Voor diverse bewoners van het Zijdelveld begon de kerst met een kater. Van 10 auto’s is met een groot voorwerp de voorruit ingeslagen. Rond 3 uur ’s nachts is er lawaai gehoord. De politie is direct een onderzoek gestart en is al in het bezit van camerabeelden. Dringend verzoek aan mensen die iets gezien of gehoord hebben dit alsnog bij de politie te melden.

Foto’s: Jan Uithol