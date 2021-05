Auto uitgebrand op de Oosteinderweg

Aalsmeer – Aan de Oosteinderweg is in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 mei een auto uitgebrand. De brand werd even voor één uur ‘s nachts ontdekt. De auto stond op de oprit naast een woning.

Bewoners hebben nog een poging ondernomen de brand te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het blussen overgenomen. Er kon echter niet voorkomen worden dat de auto volledig uitbrandde. De woning is onbeschadigd gebleven.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Er volgt een nader onderzoek. Gelukkig is niemand gewond geraakt.