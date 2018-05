Auto total loss, bestuurder ongedeerd

Uithoorn – Even voor half zes zondagmiddag 27 mei is een auto tegen een paal gereden bij het Amstelplein in Uithoorn. Het ongeval vond plaats op de N196, op de hoek bij de Kruidvat, net voor de brug bij Amstelhoek.

Door nog onbekende reden verloor de oudere bestuurder de macht over het stuur en crashte tegen de paal. De bestuurder is ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

De auto kan als total loss worden beschouwd en is door een berger afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: VTF – Ricardo Neeskens