Auto te water bij Stommeerkade

Aalsmeer – Rond kwart over twee in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een auto te water bij de Stommeerkade. De brandweer en de politie van Aalsmeer zijn met diverse eenheden uitgerukt.

Ter plaatse bleek dat de bestuurder de auto al zelfstandig had verlaten. Onduidelijk was of er nog passagiers in het voertuig aanwezig waren. Duikers hebben de auto gecontroleerd. Gelukkig hebben zij niemand meer aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en naar de bestuurde van de auto.