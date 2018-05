Auto rijdt voortuin langs Stommeerweg in

Aalsmeer – Aan de Stommeerweg is zondag 27 mei rond zes uur in de avond een auto in de voortuin van een woning beland.

Hulpdiensten, waaronder de politie en de brandweer, waren snel ter plaatse. De bestuurder bleek wonderwel niet gewond geraakt te zijn en kon zelfstandig zijn auto verlaten. De bewoner van het huis was ten tijde van het ongeval niet thuis.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onbekend. Volgens omstanders zou de auto veel te hard gereden hebben. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de auto is aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Foto: Marco Carels