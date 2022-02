Auto in sloot naast Oosteinderweg

Aalsmeer – Maandag 7 februari, iets over negen uur in de avond, zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een auto te water aan de Oosteinderweg. De auto raakte van de weg, botste tegen een lantaarnpaal en kwam tot stilstand in de sloot. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. Even later arriveerde ook de ambulancedienst. De geschrokken bestuurder is direct opgevangen door buurtbewoners. De hulpdiensten hebben vervolgens de zorg overgenomen. De bestuurder is niet gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van dit eenzijdige ongeval. Volgens omstanders heeft de bestuurder veel te hard gereden. Vaker worden snelheden tot ver boven de 50 kilometer gereden op de Oosteinderweg, dit tot grote ergernis van de bewoners. Er zijn onder andere stickers geplakt op lantaarnpalen om automobilisten er extra op te wijzen dat ze in de bebouwde kom rijden.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld