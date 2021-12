Auto ‘botst’ op paaltjes langs Stationsweg

Aalsmeer – In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 december heeft een automobilist meerdere betonnen paaltjes uit de grond gereden. Dit gebeurde net na de bocht met de Van Cleeffkade, ter hoogte van de kapsalon aan de Stationsweg.

De politie kreeg rond twee uur de melding. Er raakte zover bekend niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

De schade is enorm. De auto kan als total loss worden beschouwd en is later in de nacht afgevoerd door een berger.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen