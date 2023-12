Attentie voor Fietsmaatjes De Ronde Venen

De Ronde Venen – 7 december was het De Dag van de Vrijwilliger. Fietsmaatjes De Ronde Venen heeft ook haar vrijwilligers in het zonnetje gezet. Elke vrijwilliger heeft als dank een fietsrouteboekje overhandigd gekregen. Dit fietsrouteboekje bevat 12 fietsroutes in De Ronde Venen met een lengte variërend van 15 tot 25 kilometer. De routes zijn door een vrijwilliger en zijn gast gefietst met de duofiets. Deze vrijwilliger heeft alle mooie fietsroutes gebundeld en Fietsmaatjes heeft hier een mooi fietsrouteboekje van gemaakt.

Vrijwilligers

Fietsmaatjes De Ronde Venen is op zoek naar vrijwilligers. Een fietsvrijwilliger fietst met iemand die niet (meer) zelfstandig kan fietsen. Dit kan 1 x per week zijn maar ook 1 x per maand of een paar keer per jaar. Net hoe het uitkomt; u bespreekt met de gast of u gaat fietsen en wanneer.

Fietsen kan de hele winter door. Zolang het niet glad is, hard regent of waterkoud is, kan er gefietst worden. Ook dit bespreekt u met de gast. Er zijn gasten die de hele winter door fietsen maar er zijn ook gasten die liever in het voorjaar weer willen fietsen. Dit is geheel vrijblijvend.

Wilt u zich aanmelden bij Fietsmaatjes De Ronde Venen als vrijwilliger of als gast? Stuur dan een mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl. De coördinator van de desbetreffende plaats neemt contact met u op en gaat eerst een proefrit met u maken. Daarna wordt bekeken welke gast met welke vrijwilliger kan gaan fietsen. In principe fietst u steeds met dezelfde gast of vrijwilliger.

Mocht u zelf iemand weten met wie u zou willen fietsen, dan kan dat natuurlijk ook. Ook dan kunt u zich aanmelden via info@fietsmaatjesdrv.nl en vermelden dat u samen wilt fietsen.