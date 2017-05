Atletiekdag: Meeste medailles Jozefschool

Aalsmeer – Na een zeer geslaagde schoolatletiekdag, een aantal weken geleden, werd afgelopen donderdag 4 mei de prijs uitgereikt voor de meest succesvolle school op deze dag ! De Jozefschool is er ook dit jaar weer in geslaagd dit huzarenstukje te herhalen. Op diverse onderdelen werden mooie resultaten neergezet. De meisjes van de Jozefschool deden het uiteindelijk net iets beter dan de jongens en wisten de meeste medailles te behalen! Ook dit jaar was er door de organisatie weer een mooie beker beschikbaar gesteld en deze is afgelopen donderdag uitgereikt in het bijzijn van groep 3 en gymnastieklerares Anneke Nap.