Asfaltreparatie aan N201 in Aalsmeer

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland gaat schade herstellen aan het asfalt van de N201 in de gemeente Aalsmeer tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk. Dit wordt gedaan in de avond en nacht van 5 op 6 maart.

In het asfalt van de N201 tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk zijn meerdere gaten in het wegdek ontstaan vanwege de zware vorst van de afgelopen periode. De schade is aanzienlijk, waardoor de afgelopen periode de rechter rijstrook afgesloten is en verkeer over de linkerrijstrook langs de werkzaamheden wordt geleid. Nu de temperaturen weer hoger zijn, vinden er noodreparaties plaats aan het wegdek.

De aannemer gaat in de nacht van 5 op 6 maart het asfalt van de N201 herstellen tussen de kruising met de Legmeerdijk en kruising met de Fokkerweg. De gehele rijbaan richting Hoofddorp is daarom afgesloten van vrijdagavond 5 maart 19.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur. Aan de rijbaan richting Uithoorn wordt niet gewerkt op 5 maart en deze blijft open voor verkeer.

Lees voor meer informatie: Asfaltreparatie N201 in Aalsmeer op 5 maart – Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)