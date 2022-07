Ark in Oosteinderpoel-gebied in vlammen op

Aalsmeer – Met loeiende sirene en hoge snelheid reed de Brandweer afgelopen woensdag 27 juli rond het middaguur vanaf de kazerne aan de Zwarteweg richting het Centrum. De brandweerwagen met boot razendsnel over de busbaan trok veel aandacht. Wat is er aan de hand? Een brand op de Uiterweg of is er iets gebeurd op de Ringvaart?

Er bleek brand te zijn in het Oosteinderpoel-gebied. Grote vlammen sloegen er uit een woonboot. Om 12.09 uur kwam de oproep voor de Brandweer en gezien de locatie van de melding was de blusboot gelijk aangehaakt aan de brandweerwagen. Hiermee en met materiaal van omstanders is de Brandweer naar de brand gevaren en is gaan blussen.

De ark was helaas niet meer te redden. Deze is in vlammen opgegaan. Maar, er is gelukkig niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Volgens enkele inwoners was de ark gedumpt. “Volgens mij lag deze al een tijdje op het Kakkepoeltje”, aldus een reactie. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via -0800-7000.

Foto: Brandweer Aalsmeer