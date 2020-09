Argon start competitie met winst

Mijdrecht – De kop is er vanaf, de eerste competitiewedstrijd is gespeeld en dat leverde Argon op bezoek bij BOL drie punten op. Door blessures, ziekte en een enkele nog openstaande schorsing van vorig seizoen moest trainer Ludo Pistorius meteen puzzelen bij deze uitwedstrijd en dat was in de openingsfase te zien aan de wat nerveuze start. De thuisploeg had in de openingsminuten dan ook het initiatief wat er toe leidde dat captain Yannick van Doorn na zes minuten een bal van zijn eigen doellijn weg moest werken waarna de daarop volgende voorzet van de rechterkant boven op de deklat boven doelman Marijn van Wandelen stuitte. Het duurde een kwartiertje eer Argon er in slaagde het wedstrijdbeeld te kantelen en zelf een goed aandeel in de wedstrijd te krijgen. Twee doelpogingen van de uit de jeugd overgekomen Niels de Vries misten nog de juiste richting, maar toen hij na 20 minuten een duel aanging met het centrale verdedigingsduo wist hij de bal mee te krijgen en passeerde hij doelman Habets voor de eerste keer, 0-1. Protesten van de thuisploeg als zou hij daarbij zijn hand hebben gebruikt vonden geen gehoor bij het neutrale trio. Een vijftal minuten later viel bijna treffer nummer twee te noteren, maar de kiezelharde inzet vanaf de punt van het strafschopgebied van Elgreenio Dorade kaatste via de onderkant van de lat uit de kruising terug het veld in.

Beter kansen

Argon had in deze fase duidelijk de betere kansen, maar Younes Ouaali mikte naast, over en op het lichaam van de keeper, dat laatste voorbeeld werd kort voor rust ook gevolgd door Niels de Vries die bij een doorbraak over links zijn schot op de voeten van de doelman terecht zag komen.

Na rust trachtte BOL de aanval meer te zoeken, maar de Mijdrechtse defensie stond zoals dat heet goed en er werden weinig kansen weggegeven. Doordat er meer ruimte kwam in de verdediging van de thuisploeg ontstonden er meerdere mogelijkheden voor de aanval, maar het bleek deze middag niet eenvoudig om die kansen om te zetten in een treffer. Elgreenio Dorade kopte na een hoekschop over, dat deed ook Rezgar Kasim en halverwege de tweede helft was er een reuzenkans voor Niels de Vries, maar alleen voor de doelman produceerde hij een volkomen mislukt stiftballetje in de handen van de sluitpost. Ook de pogingen later in de wedstrijd leiden niet tot een treffer tot aan de blessuretijd. Weer was handenbindertje Niels de Vries ervantussen, in het strafschopgebied hield hij ditmaal het overzicht en bood invaller Sven Beek de niet te missen mogelijkheid op 0-2, een stand die gezien het spelbeeld als terecht gezien mag worden. Volgende week komt Nootdorp op bezoek in Mijdrecht voor het vervolg van deze door alle noodzakelijke maatregelen toch wat vreemde competitie.