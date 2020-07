Applaus na drive-in dansshow Blackbird

Aalsmeer– Met inachtneming van de coronaregels hebben de dansers en danseressen van Blackbird Dance Centre afgelopen zondag 5 juli een veilige dansshow voor publiek kunnen geven. Een heuse eindshow geheel volgens de maatregelen van het RIVM, dus op afstand. Normaal vindt de jaarlijkse dansshow plaats in het theater, maar door het coronavirus was het dit jaar een lange tijd onzeker of de show überhaupt doorgang zou kunnen vinden.

Online werd er ondanks alles hard door getraind onder leiding van dansjuf Merel. Twee weken geleden werd de beslissing genomen om toch de eindshow te gaan organiseren en wel op een unieke wijze: Een drive-in dansshow op drie verschillende parkeerplaatsen van Waterdrinker in Aalsmeer, die hiervoor haar terrein beschikbaar had gesteld. Het publiek bleef in de auto en reed van onderdeel naar onderdeel waar de verschillende stijlen van dans (hiphop, modern, high heels en streetjazz) werden getoond.

De dansers en danseressen straalden van plezier en het publiek klapte en toeterde uitbundig aan het einde van de verschillende shows. De aanwezigen werden hiertoe ook een beetje aangekondigd met bordjes, maar zonder deze verzoeken waren zeker ook de handen op elkaar gegaan voor deze topprestatie van zowel de dansers als de docenten van Blackbird Dance Centre.