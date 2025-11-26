Abcoude – Ontwapenend, brutaal en schaamteloos: Anne Neuteboom neemt belangstellenden zaterdag 29 november om 20.15 uur in Theater Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46 in Abcoude, mee in haar nieuwe voorstelling vol grote én kleine problemen. Van het einde der tijden tot schiftende mayonaise, niets blijft onbesproken. Verwacht een mix van cabaret en animatie, want via een groot scherm toont Anne haar zelfgeanimeerde wereld in haar kenmerkende sarcastische stijl. En dat ene probleem? Ze heeft iemand ontmoet. Waarom dat zo erg is? Daar kom je vanzelf achter.
Meer informatie: www.theaterpietmondriaan.nl.
Op de foto: Anne Neuteboom in Theater Piet Mondriaan. Foto: aangeleverd.