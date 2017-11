André Jansen lijsttrekker CDA Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – Nieuwkomer André Jansen uit Uithoorn is door het bestuur van de afdeling CDA Uithoorn/De Kwakel voorgedragen als beoogd lijsttrekker bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

André Jansen woont sinds 2007 in Uithoorn en is sinds enkele jaren verbonden aan het CDA. Hij is in Uithoorn actief geweest als lid van het participatie platform en is daarnaast de grondlegger van het buurtplatform Nextdoor in Uithoorn. Hij is binnen de Emmaus Parochie actief als lector. André is 58 jaar, geboren in Enschede en na tussenstops in Apeldoorn en Ouderkerk aan de Amstel sinds 2007, met zijn echtgenote, woonachtig in Uithoorn. Ze hebben samen twee uitwonende dochters, waarvan er één in de USA woont en werkt, de ander werkt in Kudelstaart.

Overtuiging en enthousiasme

Op het verzoek van de commissie die zich bezig houdt met het samenstellen van de kandidatenlijst die hem vroeg of hij voorgedragen wilde worden als lijsttrekker, reageerde hij als volgt: “Ik zeg je toe met overtuiging en enthousiasme deze uitdaging te aanvaarden en ik zal me inzetten om voor het CDA het maximale uit de komende verkiezingen te halen.

Ter voorbereiding op het CDA-raadlidmaatschap heeft André vorig jaar al de CDA-zomerschool doorlopen en heeft hij Politiek Actief, de lokale training van de gemeente Uithoorn gevolgd. Zijn motto: “Kies CDA als je om Uithoorn en De Kwakel geeft”.

Tijdens de ledenvergadering op 28 november zal André Jansen officieel worden voorgedragen aan de CDA leden, waarna deze eerste plek en de overige posities op de kandidatenlijst officieel worden goedgekeurd.