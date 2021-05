Amsterdamse Bos Golf gaat niet door, wel veiling

Amstelland – Met pijn in het hart heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos Golf, Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn, besloten dat de uitgestelde jubileumeditie van het ABG ook dit jaar niet door kan gaan. De huidige situatie met de coronacrisis is dermate onzeker dat de risico’s te groot zijn om het evenement te houden.

De plannen worden daarom doorgeschoven naar 2022. In plaats van het golftoernooi zal in de maand juni wel een digitale veiling worden georganiseerd. “Wij hebben de ambitie om van dit tiende Bosgolftoernooi iets speciaals te maken. Alle effort zal het komend jaar ingezet worden om van het tweede lustrum in 2022 een groot succes te maken”, aldus voorzitter Jeroen Homan.

Om het goede doel (FTD: ontluisterende dementie op een te jonge leeftijd) niet voor het tweede achtereenvolgende jaar met lege handen te laten staan gaat de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn zich inspannen om, onder de vlag van het Amsterdamse Bosgolf, in de maand juni een unieke veiling te organiseren met geweldige prijzen. Er kan geboden worden op diverse verwendagen in sloepen, diners, prachtige wijnen, vakantieverblijven in binnen en buitenland, waaronder een vakantieverblijf in Portugal. Kijk voor meer informatie op de website van de Rotary Aalsmeer-Uithoorn.