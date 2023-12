Amnesty: Brieven tegen onrecht￼

Uithoorn – Eerder zaten ze op de markt in een tent met een kacheltje of schoven ze aan in het gemeentehuis, maar dit jaar werd de schrijfmarathon Write for Rights van Amnesty International in de bibliotheek gehouden. Gezeten aan een grote tafel was er alle ruimte om brieven te schrijven. Al zo’n acht jaar wordt rond deze datum de schrijfactie in Uithoorn georganiseerd. “Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen”, legt Carel Nieber uit. “Daarom worden er overal in Nederland brieven geschreven naar instanties om op te komen voor mensen die onrecht is aangedaan. We schrijven niet voor mensen die een misdaad hebben gepleegd, maar alleen voor mensen die onterecht vast zitten of geen eerlijk proces krijgen. Mensenrechten zijn niet links of rechts. We schrijven voor mensen van wie hun rechten geschonden worden omdat ze voor hun mening uitkomen.” Ook burgemeester Pieter Heiliegers schoof aan om persoonlijk een brief tegen onrecht te schrijven. “Het is fijn dat de burgemeester zijn betrokkenheid laat zien, dat steunt ons.”



Tien

Er waren tien voorbeeldbrieven beschikbaar in het Engels en in het Frans. “Sommige mensen schrijven thuis en komen de brieven langsbrengen. We verwachten dat we aan het eind van de dag ongeveer 150 brieven hebben. Hoe meer brieven iemand krijgt, hoe meer indruk dat maakt op een instantie. Een derde van de gevallen heeft succes.” Het schrijven heeft zeker zin, beamen ook andere schrijfsters. “We hebben een groetenkaartenactie. Dan sturen we een kaart van Uithoorn naar een gevangene om hen te laten weten dat ze niet vergeten zijn. We hebben weleens een foto gehad van een gevangenen met een kaart van ons in zijn hand. Als iemand veel post krijgt, weten de bewakers dat iemand in de gaten wordt gehouden en dan verbeteren de omstandigheden”, vertelt Gerda Misset. Ze heeft al drie brieven en drie kaarten voor zich liggen en schrijft nog rustig door. Naast haar zit Anja Brugman, ook al jaren actief lid van de plaatselijke groep. Zij herinnert zich nog een geval uit Brazilië tijdens het Wereldkampioenschap voetbal. “Een vrouw had daar een marktkraampje. Ze voorzag daarmee haar vier kinderen van eten, dat was haar inkomen. Maar toen werden al die kraampjes opgeruimd voor het WK. Zij protesteerde daartegen en ze moest veertien jaar de gevangenis in. Maar door onze acties is ze vrijgekomen. Daar kan ik zo blij van worden.” Daarvoor zetten deze actieve schrijvers zich in, voor mensen die onrecht aangedaan worden. Ook maandelijks zijn er schrijfavonden bij Amnesty International. “Ook al ken je ze niet persoonlijk en moet je een lange adem hebben, het werkt en helpt echt.”