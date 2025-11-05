Alternatieve fietsenstalling voorlopig op autoparkeerplaats

Abcoude – ProRail bouwt een nieuwe fietsenstalling bij NS-station Abcoude. Daarin is plek voor 130 extra fietsen. Het totaal aantal fietsparkeerplekken komt daarmee op ruim 630. Ook komen er extra plekken voor afwijkende fietsen, zoals bakfietsen. De uitbreiding is een gezamenlijke aanpak van ProRail en gemeente De Ronde Venen. Tot de oplevering van de nieuwe stalling staan en liggen de fietsen op de autoparkeerplaats, die tot de oplevering voor automobilisten niet toegankelijk is.

Nieuwe fietsenstalling

Een woordvoerder van ProRail: “De huidige fietsenstalling op station Abcoude komt hiermee te vervallen. We bouwen een nieuwe fietsenstalling, waarmee we inspelen op de toenemende vraag naar fietsplekken en zo verbeteren we de bereikbaarheid van het station. De 28 fietskluizen rondom het station blijven, zodat reizigers hun fiets veilig kunnen stallen. Dit aantal breiden we uit met acht kluizen.”

Tijdelijke stalling

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot eind december. De huidige fietsenstalling is niet meer bereikbaar. Reizigers worden verzocht om hun fietsen te stallen in de tijdelijke stalling. Deze staat met borden aangegeven. De fietsen die uit de oude stalling zijn verwijderd, zijn ook in deze tijdelijke fietsenstalling geplaatst.

Op de foto: Fietsen in plaats van auto’s. Foto: Nieuwe Meerbode.