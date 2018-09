‘Alleen op de Wereld’ in Poppentheater

Amstelveen – ‘Alleen op de Wereld’ van Theater van Santen gaat zondag 30 september in première in het Amstelveens Poppentheater.

‘Alleen op de wereld’ is een klassiek kinderboek dat al generaties lang boeit. Het vertelt over de avonturen van de vondeling Rémi, die na vele omzwervingen zijn bestemming vindt. Voor deze jeugdvoorstelling heeft Theater Van Santen het verhaal in een sprankelend nieuw jasje gestoken.

Geniet van een tijdloos verhaal over veerkracht, moed en het verlangen ergens bij te horen. Over de verbinding die muziek kan brengen. En over vriendschap die voelt als een familieband. Droom weg tijdens deze meeslepende voorstelling vol mooie liedjes en livemuziek! ‘

‘Alleen op de Wereld’ is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar en te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 30 september om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439 of via info@amstelveenspoppentheater.nl. Kijk voor informatie op www.amstelveenspoppentheater.nl.