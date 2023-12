Gemeente leegt in 2024 alleen gechipte containers

De Ronde Venen – Iedere inwoner betaalt vanaf 1 januari 2024 afvalstoffenheffing op basis van de grootte van hun restafvalcontainer. Deze aanpak helpt inwoners bij het goed scheiden van afval en het minimaliseren van restafval. Om het afvalbeleid eerlijker te maken leegt de gemeente vanaf het nieuwe jaar alleen nog gechipte afvalcontainers. De gemeente plakt de komende weken stickers op de niet gechipte afvalcontainers. Zodat eigenaren hun container voor het nieuwe jaar van een chip kunnen laten voorzien.

Elke keer dat de containers geleegd worden staan er bijna 700 containers ‘niet gechipte’ langs de weg. Wethouder Maarten van der Greft: “Het legen van de verkeerde containers kost de gemeente veel geld, voor deze containers wordt namelijk niet betaald. Inwoners die een niet gechipte container hebben zijn herhaaldelijk aangeschreven om dit in orde te laten maken. Gemeente De Ronde Venen heeft nu besloten om vanaf 1 januari 2024 geen ongechipte containers meer te legen. Dit is wel zo eerlijk voor de inwoners die het wel netjes geregeld hebben.” De chip is niet om te kijken wanneer de restafvalcontainer aan de weg staat, maar als controle voor het volume (groot of klein) van de container zodat inwoners het juiste tarief afvalstoffenheffing betalen.

Waar zit de chip?

Als een container gechipt is, is er vrijwel altijd een kleine witte sticker met een 7-cijferig getal op de deksel te zien. Dit getal is het chipnummer. De chip zelf kan op een tweetal plaatsen zitten. Bij een container met een ‘’chipnest’’, dan zit er aan de voorkant van de containerrand een rood of geel stukje plastic waarin de chip zich bevindt. Heeft de container geen nest? Dan is de chip vaak onder de containerrand aangebracht. In dat geval is bij het omdraaien van de container een klein oranje/rood of geel rondje te zien in de rand.

Nog een ongechipte afvalcontainer? Vraag nu een nieuwe chip aan!

Inwoners met een ongechipte container vragen eenvoudig een chip aan via www.derondevenen.nl/chippen. Dan wordt binnen een paar weken een chip in de container geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, dan ontvangen de inwoners een nieuwe container.