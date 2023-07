All American Day: Glimmend chroom en ronkende motoren

Uithoorn – Veel belangstellenden waren zondagmiddag naar de 24e editie van All American Day op het evenemententerrein aan de Randhoornweg gekomen. De middag kwam wat aarzelend op gang, vanwege de weersvoorspelling, maar toen er een waterig zonnetje doorkwam, reden steeds meer voertuigen het terrein op. Stoere mannen in leren jacksparkeerden hun ronkende Harley-Davidsons in rijen, zodat het publiek erlangs kon lopen om de choppers en cruisers te bekijken. De indrukwekkende Amerikaanse motoren, ook van het merk Indian, werden gefotografeerd en bewonderd. Een meisje van een jaar of acht wilde alvast gaan sparen om er later ook een te kunnen kopen. Voor sommige bestuurders was het een leuk weerzien met elkaar. Anderen reden regelmatig samen een rit.

Ook de Amerikaanse auto’s konden rekenen op veel belangstelling. De trotse eigenaren wilden graag iets vertellen over hun oldtimer. Harry uit Nieuwveen had zijn Corvette zelf gerestaureerd. Aan de hand van het Blackbook, waarin alle gegevens zijn terug te vinden, wisthij alles in originele staat terug te brengen. Bijvoorbeeld de kleur van de polyester auto met zeven liter motor uit 1968 is silverstone silver. “Het rijden in deze auto is zo specifiek. Het is een Spartaanse auto.” Harry liet graag de motor even brullen.

Schitterend

Even verderop stond een schitterende Oldsmobile super 88 uit 1956. “Schitterend? Dat woord is ontoereikend. Zeg maar gewoon dat het een droomauto is”, reageerde een bezoeker. De prachtige belijning van de mintgroen-zwarte auto en de bijpassende binnenkant zijn opvallend mooi. Chauffeur Sjaak uit Rijsenhout kwam al jaren naar de All American Day. “Ik probeer altijd originele accessoires te vinden.” Hij wees op de koelbox, platenspeler en kofferbak in stijl. Verder liet hij een bijzonder detail zien. Met het naar beneden draaien van de zijramen ontstond er één open ruimte zonder stijlen.



Aan de andere kant van het terrein stond Ron uit Utrecht met zijn witte Ford Skyliner. Hij kwam pas sinds vorig jaar naar de All American Day. “Ik heb de gok gewaagd, maar ik heb het dak al vier keer open en dicht gedaan vanwege de regen.” Met het dak open was de rode bekleding en het prachtig dashboard met handschakelaar goed te zien. Vlak naast hem stondeen kleine Ford roadster uit 1929. “Het is dezelfde auto als Brum in de tv-serie”, vertelde de trotse bezitter uit Nieuw-Vennep. Ook wees ze op de achterbank die niet overdekt is. “Dat heet een schoonmoederbank.”

Hoogtepunt

Voor organisator Han Nollen was deze dag het hoogtepunt van het jaar. Hij genoot van de enthousiaste reacties van het publiek en vertelde over dankbare appjes die hij kreeg toen mensen hoorden dat het doorging. “De weersvoorspelling leek even roet in het eten te gooien, maar het zou ook doorgaan als het regent. Het is een passie.” Hij was dankbaar voor de hulp van de gemeente en van vrijwilligers. Naast motoren en auto’s stonden er ook kramen, was er Amerikaans eten en waren er optredens van livebands. “Hopelijk kan ik volgend jaar de 25eeditie organiseren, en nog veel meer daarna”, aldus een tevreden Nollen van Drinken en Zo.