Albert Heijn Jos van den Berg adopteert 5 geiten en 3 schapen

Uithoorn – Op 31 oktober is er een mooie donatie door Albert Heijn Jos van den Berg gedaan aan kinderboerderij De Olievaar. Deze donatie is mogelijk gemaakt door de klanten van Jos van den Berg die statiegeldbonnetjes hebben gedoneerd. Voor de komende jaren zullen met dit opgehaalde geld 5 geiten en 3 schapen geadopteerd worden. Een mooi stukje lokale samenwerking!

Samen kom je verder

Het is goed om te zien hoe je samen als gemeenschap lokaal mooie dingen kan doen. Het initiatief van Albert Heijn Jos van den Berg om de klanten te vragen hun statiegeld te doneren voor een adoptie van geiten en schapen bij kinderboerderij De Olievaar leverde maar liefst €2.000 op, waardoor er nu 5 geiten en 3 schapen geadopteerd kunnen worden voor een periode van 3 jaar. Prachtig dat we zo samen er voor zorgen dat Stichting Kinderboerderij De Olievaar hun mooie werk op deze manier kan blijven uitvoeren.

Mens en dier genieten

De Olievaar is een kleinschalige kinderboerderij, gelegen in het Libellebos. Een sfeervolle plek waar de dieren een goed leven hebben en de ruimte krijgen. Bij een bezoek van ouders en kinderen kunnen zij tussen de dieren rondlopen. En in het winkeltje verkopen zij thee, koffie, frisdrank, ijs en natuurlijk kakelverse eieren. Het is een leuke diervriendelijke ontmoetingsplek waar kinderen in een veilige omgeving leren omgaan met dieren en kunnen spelen in de speeltuin. Een plek waar mens en dier elkaar ontmoeten en samen kunnen genieten.

Burgerinitiatief

De Stichting Kinderboerderij De Olievaar die is ontstaan uit een burgerinitiatief, nadat in 2013 de subsidie door de Gemeente Uithoorn was stopgezet. De doelstelling was destijds om het enthousiasme voor natuur, milieu en duurzaamheid over te brengen op kinderen en volwassenen. Het was dan ook belangrijk om deze (buurt) voorziening te behouden. Dat is goed gelukt kunnen we wel zeggen, maar zonder de inzet van de vrijwilligers kunnen dit soort mooie initiatieven niet voortbestaan. De inbreng van vrijwilligers is dan ook goud waard. Toch is bij dit soort projecten het ook altijd belangrijk dat er genoeg financiële middelen zijn voor het beheer en onderhoud. Daarbij is men afhankelijk van donaties en sponsoren. Het initiatief van de sociale supermarkt is daar natuurlijk een goed voorbeeld van.

Adopteer een dier

Maar de kinderboerderij geeft mensen ook de mogelijkheid om op een leuke en originele wijze te steunen. Je kunt namelijk een dier op afstand adopteren. Dat is misschien wel de oplossing als jezelf een dier wilt hebben. Als je die thuis wilt hebben komt daar van alles bij kijken en zit het dier vaak in een klein hok. Bij een adoptie bij de kinderboerderij betekent het dat je jouw favoriete dier voor een klein bedrag per jaar geregeld kunt opzoeken op de boerderij. Het dier heeft lekker veel ruimte en de vrijwilligers zorgen ervoor dat jouw dier een schoon hok heeft en op vaste tijdstippen eten en drinken krijgt. Hoe leuk is dat! Zo heb jij bijvoorbeeld een lievelings konijn , schaap, varken, geit, haan, kip of loopeend op de boerderij waar je gezellig naar toe kunt en de zorg is uit handen genomen. Door een dier te adopteren is het toch een beetje jouw dier!

Met dank aan de klanten

Dankzij de statiegeld donaties van de klanten van Albert Heijn Jos van den Berg is er een prachtig bedrag gedoneerd waardoor we als gemeenschap voor een periode van drie jaar weer een paar dieren hebben geadopteerd. Dankzij deze mooie collectieve actie van ondernemer en klanten kunnen de dieren nog jaren genieten van de liefde en zorg die ze verdienen. Namens alle dieren knort varken Viktor dan ook een woord van dank. Brengt u gerust eens een bezoekje aan de kinderboerderij zij zijn geopend op woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur. Of kijk eens voor een adoptie, sponsoring of vrijwilligerswerk op de website www.olievaar.nl