Al eeuw lang Bonaken in Leimuiden

Leimuiden – Het 22e Nederlands Kampioenschap Bonaken dat zaterdag 5 november in Leimuiden wordt gehouden, staat bol van de tradities. Het is vijf jaar geleden dat het kaartspel een plek kreeg op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Te midden van ‘Schaatsen op Natuurijs’ en de ‘Cultuur van het Brabants Worstenbroodje’.

Daarnaast wordt dit jaar herdacht dat er al een eeuw lang wordt gebonaakt bij Café Keijzer in Leimuiden. Ter gelegenheid van die jubilea worden op 5 november vijf flessen champagne verloot onder de deelnemers aan het NK. Voor het kampioenschap op hebben zich inmiddels iets meer dan 100 Bonakers ingeschreven. De deelnemers komen uit heel Nederland.

Het Nederlands Kampioenschap start zaterdag 5 november om 13.00 uur. Inschrijven kan nog steeds via www.bonaken.nl of zaterdag op de NK-dag aan de zaal. Deelname is gratis.