AKU pupillen behalen veel PR’s tijdens Noord-Hollandse Kampioenschappen

Uithoorn – Zaterdag werden in Grootebroek de Noord-Hollandse competitie finale georganiseerd. Na 3 voorrondes mochten de beste 12 atleten en 8 teams per categorie meedoen aan de finale bij SAV. Vanuit AKU stonden 25 toppers aan de start die zich individueel of als team hadden geplaats. Vooraf aan de wedstrijd was er een officieel defilé, waar alle finalisten aan het publiek werden voorgesteld. De 25 atleten en AKU trainer hebben zich met de rood-witte vlaggen enthousiast aan de fans laten zien.

Jongens U8

De jongens U8 stonden na 3 voorrondes als 1e geplaatst en gingen met hoge verwachtingen naar de finale. Gecoacht door trainer Ronald kende Jayson Roos, Senn van ’t Schip, Sjoerd Stolwijk, Duuk van Noord en Thijmen Zijerveld een geweldige start van de finale door als 3e te eindigen op de estafette. Jayson die zich ook individueel gekwalificeerd had, behaalde 2 pr’s bij het balwerpen en op de 40 meter sprint. Net als hun teamgenootje behaalde ook Senn en Duuk 2 pr’s. Senn won ook het onderdeel verspringen. Sjoerd liep een snelle sprint, zijn tijd 8,11 sec was een nieuw pr. Thijmen was bij het verspringen goed in vorm en sprong een pr van 2,55 meter. Door deze goede teamprestatie en de vele pr’s zijn de jongens U8 kampioen geworden en mochten met trots met de AKU vlag op de hoogste trede van het podium staan. Individueel was er ook succes voor Jayson, hij eindigde in het klassement op een 3e plaats.

Meisjes U8

De ploeg bij de meisjes U8 bestond ook uit 5 toppers: Jessie Wiersma, Loren Broers, Jayleigh Born, Eline John en Sanne Uitermark. De meiden begonnen de dag goed met een 2e plaatst in hun serie op de 4 x 40 meter estafette. Jayleigh Born stond na de 3 voorrondes hoog in het klassement en liet dit ook zien in de finale. Met een prachtig pr bij het balwerpen won Jayleigh dit onderdeel. Na de 3 individuele onderdelen ontving de AKU atlete de bronzen medaille voor haar knappe 3e plaats in het eindklassement. Jessie, Sanne, Loren en Eline waren alle vier in topvorm tijdens de finale. Alle 4 de atletes, mede door de enthousiaste aanmoedigingen van hun trainster Ilona, behaalden zij op alle 3 de onderdelen een nieuw persoonlijk record. Tijdens de prijsuitreiking waren de meiden ook zeer blij en verrast, dat ze als ploeg een prijs hadden gewonnen. Ook de meiden U8 gingen met de AKU vlag het podium op en ontvingen de 3e prijs in het ploegenklassement.

Jongens U11

Bij de jongens U11 was Siem Verlaan de favoriet voor de eindoverwinning, aangezien hij na 3 voorrondes bovenaan stond in het klassement. Ondanks de verwachtingen en stiekem ook wat spanning, maakte Siem het waar in Grootebroek. Met een mooi persoonlijk record bij het balwerpen en overwinningen bij het verspringen en de 60 meter sprint werd Siem met een ruime voorsprong op de nummer 2 kampioen van Noord-Holland. Ook het team van de U11 had zich geplaatst voor de finale. Mathies, Revi, Siem, Dax en Joeri stonden na de 3 voorrondes als 6e geplaatst. De jongens liepen een erg snelle estafette, gecoacht door hun trainer Jon en liepen hier de 6e tijd, met maar een halve seconde van de nummer 3. De jongens waren door een weddenschap gebrand op een resultaat bij het balwerpen. Als alle 5 de jongens over de 20 meter zouden werpen, zou er een appeltaart gebakken worden door de ploegleider. Een mooie stimulans, want alle Joeri, Mathies, Revi, Dax en Siem kwamen allemaal tot een afstand over de 20 meter en gooiden ze een nieuw pr. Dax kende naast het balwerpen ook succes bij het sprinten en verspringen door ook op deze onderdelen een pr te behalen. Revi sprong bij het verspringen naar een nieuw pr van 3,49 meter.

Jongens U9

De jongens U9 stonden onder leiding van hun trainers Fleur en Jay scherp aan de start voor de estafette. Wessel Weller, Lancelot Couzijn, Mika Woerdeman, Mees, Tijn en liepen een snelle estafette in 29,20 seconden. Wessel was bij SAV in zeer goede vorm en behaalde op alle 3 de onderdelen een persoonlijk record. Mika kwam bij het balwerpen tot een geweldige worp van 21,75 en behaalde ook bij het verspringen een pr. Lancelot liep een zeer snelle sprint en liep een mooi pr van 7,77 seconden. Ook Mees was erg snel op de 40 meter en behaalde naast een pr op de 40 meter, ook een pr bij het balwerpen. Net als zijn teamgenoten was Tijn in topvorm en behaalde een persoonlijk record bij het verspringen en op de 40 meters sprint. De jongens U9 zijn op een 8e geplaatst geëindigd.

Jongens U10

Gecoacht door hun trainer Thimo lieten de jongens U10 erg scherpe wissels zien op de 4 x 40 meter estafette. Door deze goede race liepen Dani, Yuvan, Jayant, Loek en Robin naar een knappe 2e plaats. Dani van Splunter liet de goede lijn na de 4 x 40 meter terugzien in zijn individuele resultaten en behaalden op alle 3 de onderdelen (sprint, verspringen en kogelstoten) een persoonlijk record. Loek Gazendam liep een snelle sprint en finishte in een nieuw pr van 7,74 sec behaalde ook bij het kogelstoten een pr. Robin Stolwijk was net als Loek succesvol bij het kogelstoten en sprong ook een mooie afstand van 3,20 bij het verspringen. Jayant Hindori liep de 40 meter in een snelle tijd van 7,06 wat een pr betekende, ook Yuvan Pantakar behaalde een mooi persoonlijk record. Bij het kogelstoten kwam hij tot een afstand van 4,39. De jongens U10 hebben het geweldig gedaan, maar miste helaas op een paar punten het podium, De jongens mogen trots zijn op hun 4e plaats in het ploegenklassement.

Foto aangeleverd