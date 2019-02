Aftellen naar veiling op 11 mei begonnen!

Kudelstaart – Vorige week is het aftellen naar de negentiende veiling Kudelstaart voor Kudelstaart begonnen. Inmiddels scheiden minder dan honderd dagen het dorp van een lokaal topevenement op zaterdag 11 mei in Dorpshuis Podium.



Ook de negentiende editie van de feestelijke veiling vindt weer plaats aan de vooravond van moederdag. Er zal dan ook weer een keur aan fleurige boeketten onder de hamer komen. Verder

worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse veiling heeft zich ontwikkeld tot een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens een gezellige avond.



Steun voor clubs

De avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de voorgaande achttien edities werd ruim 321.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten.