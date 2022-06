Afscheid ‘One the Musical’

Aalsmeer – “Alles wat je ziet is illusie, alles wat je voelt is werkelijkheid.” Dat zegt koning Cheops tegen archeoloog dokter Noor als ze zijn piramide bezoekt. En hoe waar die woorden zijn ervaarden de bezoekers zondagmiddag 26 juni in het Led Box theater in Aalsmeer. De allerlaatste opvoering van ‘One the Musical’. Een zinderende show in een tot de nok gevulde zaal met een uitzinnig publiek. Een imposante voorstelling, waarin de illusie van een eeuwige liefde tot leven wordt gebracht door geavanceerde technieken en visuele hoogstandjes. Een romantisch verhaal uit het oude Egypte met als achtergrond de koninklijke piramide van Cheops. Na afloop kwamen de volledige cast en alle mensen die aan deze productie hebben meegewerkt het podium op en nam producent Roel Pieters onder daverend applaus afscheid van een droom die niet helemaal werkelijkheid is geworden.

Hoe kijkt hij op deze middag terug?

“Met gemengde gevoelens”, zegt hij. “Aan de ene kant heel gelukkig dat we met elkaar zo’n geslaagde voorstelling hebben neergezet. Dat maakt mij buitengewoon trots. Aan de andere kant is er ook teleurstelling. Vanaf de première op 28 november vorig jaar hebben we aan de show gewerkt en naar mijn gevoel is dat nog niet af. In de afgelopen maanden hebben 50.000 mensen de voorstelling gezien en we hadden gehoopt nog drie jaar door te kunnen gaan. Maar alles wat je niet zou willen, gebeurde. Tijdens corona zijn wij door blijven ontwikkelen en toen we dachten dat corona voorbij was, kwam het weer terug. Honderden mensen en bedrijven hebben eraan gewerkt om dit op de planken te krijgen. Maar omstandigheden noodzaken ons ermee te stoppen en dat is ontzettend spijtig. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, zijn economische teruggang de oorzaak dat mensen de weg naar het theater nog niet hebben gevonden. Te laat is ontdekt hoe bijzonder deze musical is. Qua verhaal is het de mooiste musical die ooit is gemaakt en verdient het een plek in de top tien van producties, want het is op alle manieren uniek. En compleet nieuw theater is neergezet om dit mogelijk te maken. One is ons verhaal. Uit duizenden jaren hiërogliefen blijkt dat we eeuwig zijn. Doodgaan bestaat niet. Een mens kan verschillende relaties hebben, maar er is maar één ware liefde in je leven en die duurt tot in de eeuwigheid.”

Roel Pieters heeft de hoop niet opgegeven. Hij wil graag de mogelijkheid onderzoeken om over een x aantal jaren ergens anders ter wereld deze prachtige voorstelling weer voor het voetlicht te brengen. “Maar ik dank iedereen die geweest is”, besluit hij. “Ik hoop dat ik mensen geïnspireerd heb meer naar het theater te gaan, want er wordt zoveel moois gemaakt.”

Door Truus Oudendijk

Foto: Peter van Eijk en producent Roel Pieters (met bloemen).